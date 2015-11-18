Еврокомиссар Ган посетит Украину
15:20, 18 ноября 2015Политика
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Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Ган посетит Украину.
Иоганнес Ган посетит Украину / europa.eu
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.
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«Комиссар Ган сегодня едет в Украину», - сказала она.
Визит запланирован на 18-21 ноября. В ходе визита, в частности, 20 ноября, еврокомиссар Ган выступит с речью на седьмой ежегодной ассамблее Форума гражданского общества Восточного партнерства, встретится с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, представителями правительства, бизнеса, а также посетит Львов.
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