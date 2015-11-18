Еврокомиссар Ган посетит Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Читайте такжеРоссия решила ввести с 1 января продовольственное эмбарго в отношении Украины

«Комиссар Ган сегодня едет в Украину», - сказала она.

Визит запланирован на 18-21 ноября. В ходе визита, в частности, 20 ноября, еврокомиссар Ган выступит с речью на седьмой ежегодной ассамблее Форума гражданского общества Восточного партнерства, встретится с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, представителями правительства, бизнеса, а также посетит Львов.