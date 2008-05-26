Ющенко советуют представить Саркози с законом о французском мушкетёрстве

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО уверен во влиянии на парламент извне и выступает против конфликтных законопроектов.

Об этом он сказал в интервью «Газете 24».

По словам А.ГРИЦЕНКО, народные депутаты хотят и могут работать, «им уже давно надоели распри и унижение парламента».

Политик уверен, что если бы не было влияния извне и парламенту дали возможность самостоятельно определять повестку дня, принимать действительно необходимые стране законы, ВР работала бы как швейцарские часы.

Для этого, по словам А.ГРИЦЕНКО, нужно Президенту и премьеру отозвать (или отложить в сторону) наиболее конфликтные и второстепенные «экзотические» законопроекты. Он пояснил, что конфликтные законопроекты касаются борьбы за полномочия: о госадминистрациях, о местном самоуправлении, об императивном мандате... Среди «экзотических» А.ГРИЦЕНКО назвал, в частности, законопроект об украинском казачестве, внесенный Президентом как неотложный.

«Ну, какой он неотложный? И вообще – нужен ли Украине такой закон?, - высказал сомнение парламентарий. - Вы можете себе представить, чтобы Президент САРКОЗИ внес в свой парламент закон о французском мушкетёрстве, или канцлер МЕРКЕЛЬ – закон о немецком тевтонском рыцарстве?».

Казачество, по мнению А.ГРИЦЕНКО, - это действительно важная и для многих интересная страница нашей истории, «но пусть ею и в дальнейшем занимаются историки и общественные организации».