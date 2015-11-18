Криворожский УКРОП уйдет в оппозицию, если мэром будет Вилкул - председатель городской организации

Об этом заявил лидер криворожской организации УКРОПа Николай Колесник.

По словам Н. Колесника, депутаты от УКРОПа не участвовали в сессии городского совета Кривого Рога, на которой было объявлено об избрании Юрия Вилкула городским головой. «УКРОП не хочет легитимировать эту коронацию, поэтому мы даже не заходили в сессионный зал. Мы не хотели на это смотреть», – сказал он.

Николай Колесник подчеркнул, что прошедший накануне митинг под горсоветом все-таки помог перевести ситуацию в юридическое русло: будет произведен частичный пересчет бюллетеней. «Благодаря этому митингу «Самопомич» теперь может в судебном порядке защищать свой результат, подтверждать состоявшиеся фальсификации», – сказал он.

«Укроповец» выразил сожаление, что представители «Батькивщины» и «Радикальной партии Ляшко» поддержали избрание Юрия Вилкула мэром Кривого Рога, а члены «Блока Петра Порошенко» обеспечили кворум. «Это, на сегодняшний день, фактически «Оппоблок», – сказал он.

По словам Николая Колесника, УКРОП вместе с теми политическими силами, которые не признали победы Юрия Вилкула, переходит в оппозицию. «Естественно, мириться с этой продажной промосковской властью мы не собираемся», – заявил лидер криворожской организации УКРОП. «Но вначале мы используем все методы судебного и политического установления законности и справедливости», – добавил он.

Николай Колесник также сообщил, что на митинг в поддержку Александра Вилкула в Кривом Роге, на который планировали свезти с подконтрольных «оппоблоковцам» предприятий 150 человек, приехали только 72 митингующих.

«Уважающих себя людей становится больше. Это и есть непростой путь свободы», – сказал он.