В Северодонецке продолжат борьбу нынешний и бывший мэры, в Лисичанске победил кандидат ОБ

Как свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, максимальное количество голосов избирателей набрал действующий мэр, самовыдвиженец Валентин Казаков - 26,4%, или 7591. Ранее он возглавлял правление Северодонецкого объединения "Азот".

Его ближайший соперник - директор Северодонецкой ТЭЦ, переизбиравшийся 4 раза мэр Северодонецка (1994-2010 годы), также самовыдвиженец Владимир Грицишин - набрал 23,1% (6627) голосов.

Представитель партии "Наш край" Юрий Фурман набрал 15,5%, самовыдвиженец Петр Чернышин - 10%, самовыдвиженка Римма Белоцерковская - 6,07%, а кандидат БПП "Солидарнисть" Сергей Самарский - 5,19%. Остальные набрали менее 3,5%.

Всего на должность мэра Северодонецка баллотировалось 18 кандидатов.

В свою очередь в соседнем Лисичанске уже в первом туре победил выдвиженец "Оппозиционного блока", и.о. директора шахты им. Капустина ПАО "Лисичанскуголь" Сергей Шилин, набравший 52,45%, или 12661 голос.

Ближайший конкурент Шилина - выдвиженец БПП "Солидарность" Виталий Шведов – получил результат 17,4%, остальные 4 кандидата-самовыдвиженца получили от 1,51% до 13,77%.

В Рубежном, образующем единую агломерацию с Северодонецком и Лисичанском, также победил кандидат от "Оппозиционного блока" - Сергей Хортив, набравший 67,03%, или 11271 голос избирателей.

Его ближайший соперник - кандидат от партии "Справедливость" Дмитрий Мухтаров - набрал 12,71% голосов, остальные 6 кандидатов получили менее 5%.