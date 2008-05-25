Черновецкий - 35,1%, Турчинов - 20,5%, Кличко – 19,6% - еще один экзит-пол

Данные Центра «Социс»

На выборах мэра Киева действущий городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ набирает 35,1% голосов избирателей, первый вице-премьер, кандидат от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ - 20,5%, Виталий КЛИЧКО – 19,6%. Такие данные Центра политических и маркетинговых исследований «Социс» были обнародованы в эфире ТРК «Киев». Согласно этим данным, представитель Блока Литвина Виктор ПИЛИПИШИН набрал 8,8% избирателей, Николай КАТЕРИНЧУК - 4,6%, кандидат от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ - 2,1%, экс-мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО - 2%. На выборах в Киевский городской совет, согласно экзит-полу «Социс», Блок Леонида Черновецкого получает 28,2%, БЮТ – 23,6%, Блок Литвина – 10,8%, Блок Виталия Кличко – 12,3%, ГАК – 4,4%, Блок Катеринчука - 3,6%, Партия регионов – 3,5%.

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