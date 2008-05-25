Томенко просит СБУ проверить подозрительный ему фонд

Группа народных депутатов от Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО, Остап СЕМЕРАК и другие обратились к исполняющему обязанности председателя СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО с требованием безотлагательно проверить деятельность группы лиц, которые сегодня якобы проводят политологические исследования возле избирательных участков в Киеве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Н.ТОМЕНКО.

По его словам, в частности, на избирательных участках Оболонского района народные депутаты и наблюдатели зафиксировали деятельность Ассоциация студентов-политологов Украины и Благотворительного фонда защиты выбора, представители которого якобы проводят политологическое исследование под названием «Нравится ли вам ходить на выборы?». Варианты ответов предлагаются такие: “Нравится”, «Не нравится» и «Очень нравится».

Легитимность такой деятельности, по словам Н.ТОМЕНКО, подтверждается их письмом к председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, в котором отмечается, что 25 мая на всех участках представители этого фонда с 7 до 23 часов будут проводить опрос.

Народный депутат отметил, что представители этого фонда при выходе раздают избирателям бланки, которые они должны заполнить и поставить там свои подписи. «Такое псевдоисследование делается для того, чтобы подтверждать голосование и получать взятки», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что после вмешательства народных депутатов и наблюдателей представители этого фонда прекращали свою деятельность, однако впоследствии снова возвращались на избирательные участки.