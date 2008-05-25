Визит Ющенко в Канаду: встреча с премьером и выступление в парламенте

26-29 мая Президент Украины Виктор Ющенко с Государственным визитом побывает в Канаде. Планируется, что 26 мая в Оттаве Глава украинского государства проведет встречу с Премьер-министром Канады С.Гарпером в формате «тет-а-тет». После завершения встречи начнутся переговоры Президента Украины с Премьер-министром Канады в расширенном составе. Также в этот день Виктор Ющенко выступит на совместном заседании Палаты общин и Сената Парламента Канады и проведет встречу с Генерал-губернатором Канады М.Жан. Кроме того, Президент Украины примет участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу погибшим воинам, церемонии посадки дерева на аллее почетных гостей и акции «Неугасимая свеча».