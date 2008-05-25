Ющенко знает основной вывод из сегодняшних выборов
Президент комментирует низкую явку
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что прогнозируемая низкая явка киевлян на внеочередных выборах столичной власти будет нормальной реакцией на ситуацию в городе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после голосования на избирательном участке № 70/10 в Доме профсоюзов.
В.ЮЩЕНКО высказал мнение, что нынешняя активность киевских избирателей является вообще типичной для любых досрочных выборов.
«Они, как правило, для любого города приносят меньшую активность, а особенно, когда мы говорим о городе Киеве. То, что мы сегодня видим, это, скорее всего, нормальная реакция киевского избирателя на происходящие процессы», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Президент заметил, что основным выводом из сегодняшних выборов должно быть то, что власть как можно быстрее должна отойти от перманентного противостояния, которое стоит Киеву и обществу колоссальных потерь и энергии.
«Посмотрите, пожалуйста, - три месяца мы не можем собрать сессию (Киевсовета – УНИАН) для того, чтобы решить какие-либо вопросы: или экономического, или социального характера. Это говорит о том, что местная власть, которая из-за политических дебатов не занимается прикладными вопросами, несет большую ответственность перед обществом», - сказал Президент.