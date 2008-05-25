Ющенко знает основной вывод из сегодняшних выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что прогнозируемая низкая явка киевлян на внеочередных выборах столичной власти будет нормальной реакцией на ситуацию в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после голосования на избирательном участке № 70/10 в Доме профсоюзов.

В.ЮЩЕНКО высказал мнение, что нынешняя активность киевских избирателей является вообще типичной для любых досрочных выборов.

«Они, как правило, для любого города приносят меньшую активность, а особенно, когда мы говорим о городе Киеве. То, что мы сегодня видим, это, скорее всего, нормальная реакция киевского избирателя на происходящие процессы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент заметил, что основным выводом из сегодняшних выборов должно быть то, что власть как можно быстрее должна отойти от перманентного противостояния, которое стоит Киеву и обществу колоссальных потерь и энергии.

«Посмотрите, пожалуйста, - три месяца мы не можем собрать сессию (Киевсовета – УНИАН) для того, чтобы решить какие-либо вопросы: или экономического, или социального характера. Это говорит о том, что местная власть, которая из-за политических дебатов не занимается прикладными вопросами, несет большую ответственность перед обществом», - сказал Президент.