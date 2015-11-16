На выборах во Львове победил действующий мэр Садовый

Во Львове по результатам обработки 98% протоколов во втором туре победил действующий мэр Андрей Садовый.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий.

Согласно опубликованным данным предварительных результатов выборов городского головы, за действующего мэра Андрея Садового проголосовали 138 246 избирателей (61,1%), а за Руслана Кошулинского – 83 565 избирателей (36,9%).

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При этом 2% бюллетеней признаны недействительными. Во Львове явка во втором туре выборов составила 39%.

Окончательные результаты второго тура городская избирательная комиссия намерена обнародовать сегодня вечером, 16 ноября.

Во втором туре выборов городского головы Львова соревновались действующий мэр Андрей Садовый от партии «Объединение «Самопомич», которого в первом туре поддержали 49,16% жителей города, и экс-вице-спикер парламента, военнослужащий Вооруженных сил Украины Руслан Кошулинский (ВО «Свобода»), который в первом туре набрал 12,25% голосов избирателей.

Напомним, что по данным экзит-поллов, побеждает Садовый. В общем, в городе Львове 305 избирательных участков (примерно 595 тыс. избирателей).