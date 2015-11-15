На выборах мэра Киева за Кличко проголосовали 71,8% избирателей, за Березу - 28,2% - exit-poll КИУ
20:15, 15 ноября 2015Политика
760 0
На выборах мэра Киева нынешнего городского председателя Виталия Кличко поддержали 71,8% избирателей, Борислава Березу – 28,2%.
Кличко был кандидатом в мэры от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные exit-poll центра «Социальный мониторинг», проведенного по заказу Комитета избирателей Украины, были обнародованы на пресс-конференции.
Кличко был кандидатом в мэры от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», а Береза - от Партии решительных граждан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter