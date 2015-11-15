На выборах мэра Киева за Кличко проголосовали 71,8% избирателей, за Березу - 28,2% - exit-poll КИУ

20:15, 15 ноября 2015
Политика
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На выборах мэра Киева нынешнего городского председателя Виталия Кличко поддержали 71,8% избирателей, Борислава Березу – 28,2%.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные exit-poll центра «Социальный мониторинг», проведенного по заказу Комитета избирателей Украины, были обнародованы на пресс-конференции.

Кличко был кандидатом в мэры от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», а Береза - от Партии решительных граждан.

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