На выборах мэра Киева за Кличко проголосовали 71,8% избирателей, за Березу - 28,2% - exit-poll КИУ

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные exit-poll центра «Социальный мониторинг», проведенного по заказу Комитета избирателей Украины, были обнародованы на пресс-конференции.

Кличко был кандидатом в мэры от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», а Береза - от Партии решительных граждан.