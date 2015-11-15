На выборах мэра Днепропетровска за Филатова проголосовали 55,8% избирателей, за Вилкула 41,5 % - exit-poll СОЦИС
20:01, 15 ноября 2015Политика
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На выборах мэра Днепропетровска за Бориса Филатова проголосовали 55,8 % избирателей, за Александра Вилкула 41,5 %.
За Бориса Филатова проголосовали 55,8 % избирателей - СОЦИС / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, таковыми оказались обнародованные данные exit-poll центра социальных и маркетинговых исследований "СОЦИС".
Филатов баллотировался на пост городского головы Днепропетровска от политической партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП», Вилкул - от партии «Оппозиционный блок».
Как отмечают социологи, всего опрошено 4055 избирателей.
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