Россия не должна увеличивать вооружение и личный состав ЧФ

Первый командующий Военно-Морских Сил Украины, представитель Украинской народной партии, вице-адмирал Борис КОЖИН считает, что Министерство обороны Украины должно не только утвердить новый регламент передвижения российских военных в Крыму, но и уже сейчас запретить Черноморскому флоту России увеличивать количество вооружения, техники и личного состава на украинский территории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по его словам, «нужно срочно утвердить четкий план поэтапного выведения флота с территории Украины, начиная с 2008 года».

Как известно, 22 мая министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявил о намерениях утвердить новый регламент передвижения подразделений Черноморского флота в Крыму.

«Поэтапное выведение флота должно предусматривать выведение из Севастополя тяжелого вооружения и больших ударных кораблей», – заявил Б.КОЖИН. Кроме того, по мнению вице-адмирала, необходимо «как можно быстрее провести ревизию всей российской техники в Крыму, запретив базирование объектов, которые потенциально могут быть пригодными для транспортировки ядерного оружия».

«Сегодня Россия грубо нарушает соглашения от 1997 года об аренде военно-морской базы в Севастополе», – отметил Б.КОЖИН. В частности, по его словам, «россияне не уведомляют украинскую сторону о передвижении частей Черноморского флота по территории Крыма». По его мнению, не «выполняется также и другая важная норма соглашения от 1997 года, предусматривающая согласование с Украиной действий РФ по перевооружению Черноморского флота». «Сегодня украинская власть фактически не контролирует процессы перевооружения ЧФ, которое ежедневно набирает обороты, – констатирует Б.КОЖИН. – Украинцев просто не допускают на объекты российского Черноморского флота».

Он напомнил, что соглашение от 1997 года «запрещает также присутствие в Крыму объектов ЧФ России, которые могут быть способны транспортировать ядерное оружие». В то же время, по словам вице-адмирала, «ракетные корабли ЧФ, вооруженные ударными ракетными комплексами, способны наносить тактические ядерные удары». Он напоминает, что «самолеты Су-24, которыми заменены менее современные Су-17, достаточно быстро могут быть превращены в носителей ядерного оружия». «Если Украина не сделает надлежащих шагов по защите своей территории сегодня, завтра уже может быть будет поздно», – констатирует Б.КОЖИН.