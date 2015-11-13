Путин снова заподозрил США в попытках разжечь войну на Донбассе

Об этом он сказал в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу» в преддверии саммита «Группы двадцати».

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«В условиях, когда боевые действия прекращены, и обстрелы носят единичный характер, непонятно, для чего американским конгрессом принимаются решения, которые делают возможным поставку Украине летального оружия. Возникает вопрос: нет ли желания снова разжечь войну и спровоцировать боевые действия?», - сказал Путин.

По его словам, сейчас, когда наконец удалось добиться установления перемирия в регионе, важно, чтобы стороны конфликта начали совместно искать точки соприкосновения, двигаться к общему знаменателю.

«Необходимо, чтобы они научились слушать и слышать друг друга. От этого будет зависеть достижение компромиссных решений», - считает Путин.