Путин снова заподозрил США в попытках разжечь войну на Донбассе
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал то, что Конгресс США сделал возможным поставки летального оружия.
Об этом он сказал в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу» в преддверии саммита «Группы двадцати».
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«В условиях, когда боевые действия прекращены, и обстрелы носят единичный характер, непонятно, для чего американским конгрессом принимаются решения, которые делают возможным поставку Украине летального оружия. Возникает вопрос: нет ли желания снова разжечь войну и спровоцировать боевые действия?», - сказал Путин.
По его словам, сейчас, когда наконец удалось добиться установления перемирия в регионе, важно, чтобы стороны конфликта начали совместно искать точки соприкосновения, двигаться к общему знаменателю.
«Необходимо, чтобы они научились слушать и слышать друг друга. От этого будет зависеть достижение компромиссных решений», - считает Путин.