БЮТ заявляет о распространении в Киеве нового фальшивого выпуска газеты “ВВ”

Киевская городская партийная организация ВО «Батькивщина» называет провокацией политических оппонентов распространение очередного фальшивого выпуска газеты «ВВ».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

«Распространение фальшивого номера газеты «ВВ», в котором опубликовано вроде бы интервью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и Александра ТУРЧИНОВА, осуществляется уже во второй раз», - отмечается в сообщении.

«Все – от первой до последней буквы в номере – неправда», - заявляют киевские бютовцы.

Как напоминают в пресс-службе, первый раз фальшивый выпуск «ВВ» вышел две недели назад.

«Сегодня мы имеем достоверную информацию, кто, где и за какие деньги издавал миллионным тиражом фальсифицированные интервью в формате известного бренда «ВВ», - говорится в документе.

Киевская «Батькивщина» напоминает, что в начале этой недели была найдена типография, на которой был напечатан фальшивый выпуск газеты, а также задержаны причастные к выпуску люди.

«Известно, что фальшивку издали по заказу людей из окружения команды ЧЕРНОВЕЦКОГО, а материалы, размещенные в «черной» «ВВ», готовили журналисты из холдинга, который контролируется нынешним мэром», - сообщает пресс-служба.

Киевская «Батькивщина» выражает надежду, что применение грязных избирательных технологий не помешает киевлянам сделать объективный выбор.

Блок Юлии Тимошенко призывает киевлян не верить фальшивкам и заявляет о неминуемой ответственности заказчиков и исполнителей преступной фальсификации.