БЮТ заявляет о распространении в Киеве нового фальшивого выпуска газеты “ВВ”
Виновные известны, наказание после 25 мая
Киевская городская партийная организация ВО «Батькивщина» называет провокацией политических оппонентов распространение очередного фальшивого выпуска газеты «ВВ».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
«Распространение фальшивого номера газеты «ВВ», в котором опубликовано вроде бы интервью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и Александра ТУРЧИНОВА, осуществляется уже во второй раз», - отмечается в сообщении.
«Все – от первой до последней буквы в номере – неправда», - заявляют киевские бютовцы.
Как напоминают в пресс-службе, первый раз фальшивый выпуск «ВВ» вышел две недели назад.
«Сегодня мы имеем достоверную информацию, кто, где и за какие деньги издавал миллионным тиражом фальсифицированные интервью в формате известного бренда «ВВ», - говорится в документе.
Киевская «Батькивщина» напоминает, что в начале этой недели была найдена типография, на которой был напечатан фальшивый выпуск газеты, а также задержаны причастные к выпуску люди.
«Известно, что фальшивку издали по заказу людей из окружения команды ЧЕРНОВЕЦКОГО, а материалы, размещенные в «черной» «ВВ», готовили журналисты из холдинга, который контролируется нынешним мэром», - сообщает пресс-служба.
Киевская «Батькивщина» выражает надежду, что применение грязных избирательных технологий не помешает киевлянам сделать объективный выбор.
Блок Юлии Тимошенко призывает киевлян не верить фальшивкам и заявляет о неминуемой ответственности заказчиков и исполнителей преступной фальсификации.