ЕС: Правительственная редакция "безвизовых законов" соответствует требованиям Европы

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице представительства в Facebook.

Томбинский отметил, что наибольшее внимание ЕС в рамках ПДВЛ приковано к антикоррупционному блоку законодательства, которое создает механизмы конфискации и возвращения незаконно приобретенных активов, сообщает Европейская правда.

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"Возвращение активов – это ключевой компонент в борьбе против коррупции, финансовой и экономической преступности, а также организованной преступности", - говорится в заявлении посла.

Томбинский также подчеркнул, что предложенный правительством пакет законопроектов соответствовал минимальному уровню требований ЕС относительно прав государства на аресте, конфискацию и возврат активов.

"Пакет законодательства относительно возвращения и конфискации, предложенный правительством – а именно законопроекты № 2540а, 2541а, 3040 – можно считать конструктивной законотворческой базой, которая обеспечивает полное соответствие европейским стандартам... (...) Необходимо отметить, что повсюду в Европе существуют более жесткие механизмы, которые предоставляют (власти) потенциально более эффективные инструменты. В то же время, предложение украинского правительства направлены на то, чтобы как можно быстрее обеспечить самые срочные нужды... системы правосудия и правоохранительных органов", - говорится в заявлении Томбинского.