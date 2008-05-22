Шуфрич советует власти спокойно сидеть в креслах, чтоб не сесть на нары

Регионал Нестор Шуфрич встал на защиту Виктора Медведчука, которого подозревают в причастности к «импорту» российской технологии фальсификации результатов выборов «Вавилон» и применении этой технологии на внеочередных выборах в Киеве.

По мнению Шуфрича, «попытка власти обвинить Медведчука в якобы причастности к каким-то избирательным технологиям «Вавилон» на выборах киевского головы, к которым Медведчук не имеет никакого отношения, является проявлением высочайшего цинизма сегодняшней власти, которая использует Службу безопасности Украины как инструмент политических репрессий», - утверждается в переданном УНИАН комментарии политика. «Особая циничность этого шага, - считает Шуфрич, - заключается в том, что Ющенко и его оголтелое окружение при этом апеллирует к 30-тым годам. Так я хочу сказать: Ющенко ничем не лучше! И его опричники и пособники рано или поздно понесут такую же ответственность, как палачи 30-х годов».

Демонстрируя свою уверенность в непричастности Медведчука, Шуфрич процитировал «анекдот из Интернета»: «В причастности к задержанной СБУ контрабандной партии мяса из Украины в Россию Медведчука пока еще не подозревают». И резюмировал, что хотел бы посоветовать сегодняшней власти «спокойно досидеть до окончания своих полномочий, чтобы потом не пришлось сидеть уже не в кресле, а на нарах...»