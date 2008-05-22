За Фонд госимущества Тимошенко будет воевать до последнего

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракция БЮТ настаивает на утверждении Андрея ПОРТНОВА председателем Фонда государственного имущества.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО считает провокацией появляющиеся в СМИ сообщения о том, что фракция БЮТ якобы изъяла этот вопрос из повестки дня заседания Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 19 мая назначенный правительством исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Андрей ПОРТНОВ обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой подобрать другую кандидатуру от БЮТ на должность председателя ФГИУ.

По словам А.ПОРТНОВА, такая просьба была вызвана ситуацией с его назначением на должность исполняющего обязанности председателя фонда.

Генеральная прокуратура Украины 19 мая возбудила уголовное дело в отношении назначенного правительством исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины А.ПОРТНОВА.

Генпрокуратура проверила законность действий А.ПОРТНОВА и выявила признаки превышения им властных полномочий, которые дестабилизировали работу ФГИУ. В связи с этим Генпрокуратура возбудила в отношении А.ПОРТНОВА уголовное дело по факту покушения на незаконную приватизацию по ч.1 ст. 233 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе Секретариата Президента со ссылкой на информацию А.МЕДВЕДЬКО.

Сегодня, 22 мая, народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ (фракция НУ-НС) заявил, что фракция БЮТ сняла с рассмотрения кандидатуру Андрея ПОРТНОВА на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

По его словам, такое предложение БЮТ было высказано на заседании Совета коалиции. «Сам БЮТ снял этот вопрос с повестки дня», - сказал Р.ЗВАРИЧ.