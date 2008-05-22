Тимошенко в Минске встретится с Путиным

14:32, 22 мая 2008
Политика
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Информация Секретариата Кабмина

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 23 мая посетит с рабочим визитом Республику Беларусь для участия в очередном заседании Совета глав правительств стран - участниц Содружества независимых государств.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Планируется, что в ходе визита глава украинского правительства проведет двусторонние встречи, в частности, с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ и премьер-министром Азербайджанской Республики Артуром РАСЫ-ЗАДЕ.

Также премьер-министр Украины примет участие во встрече глав правительств стран - участниц СНГ с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО.

 

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