Ющенко предлагает Казахстану и Азербайджану строить НПЗ в Украине

Украина предлагает Казахстану и Азербайджану рассмотреть возможность участия в построении новых нефтеперерабатывающих заводов на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на открытии Энергетического саммита в Киеве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина заинтересована в развитии нефтеперерабатывающей отрасли, поэтому предлагает Казахстану и Азербайджану изучить возможности реконструкции существующих, а также построения новых НПЗ по маршруту нефтепровода Одесса-Броды.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что будет обсуждаться вопрос возможности использования украинских подземных газовых хранилищ для перспектив более надежных поставок газа в Европу. В частности, речь идет о хранилищах, которые находятся на западной границе Украины и имеют объемы более чем 30 млрд. кубических метров. «Мы исходим из того, что это одна из инфраструктурных вещей европейского энергетического рынка, которая должна работать на нашу общую концепцию (единый энергетический рынок – УНИАН)», - сказал В.ЮЩЕНКО.