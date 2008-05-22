Украина предложит ЕС подписать декларацию

Сегодня в Киеве начнется Энергетический саммит.

В ходе саммита Украина предложит Европейскому Союзу подписать декларацию о принципах глобальной энергетической безопасности.

Разработчики документа заявили, что Киевская декларация будет четко определять прозрачность мирового энергорынка и делать невозможным применение энергоресурсов для политического шантажа.

Директор департамента по экономическому сотрудничеству МИД Украины Сергей КОРСУНСКИЙ выразил надежду, что декларацию подпишут все страны ЕС и "Большой восьмерки". "Мы хотели бы, чтобы к этому документу присоединились все страны Евросоюза и "Большой восьмерки". Надеемся, что этот документ приобретет международное звучание, потому что там нет ни одного принципа, который мог бы противоречить интересам какой-либо страны", - сказал он.

Поддержать Киевскую декларацию о принципах глобальной энергетической безопасности уже согласились 8 стран - Грузия, Эстония, Литва, Латвия, Молдова, Польша, Румыния и Азербайджан.