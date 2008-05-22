На заседании Украина-Тройка ЕС затронут наболевшие темы

Сегодня в Словении состоится заседание Украина-Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел. В ходе встречи главное внимание будет отведено обсуждению подготовки нового усиленного соглашения между Брюсселем и Киевом.

Заседание Украина-Тройка ЕС, в котором примут участие министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и еврокомиссар Бенита Ферреро-Вальднер, по своей сути является техническим и поэтому не предусматривает каких-то драматичных результатов. Однако, в разговоре с "Немецкой волной" как представители МИД Словении, так и Еврокомиссии выразили похожие надежды на то, что эта встреча станет хорошим предлогом для обмена мнениями не только по вопросам двустороннего сотрудничества, но и относительно наболевших международных тем. А это, в первую очередь, отношения с Россией, ситуация в Грузии и на Балканах. Кроме того, европейская делегация ожидает получить информацию из первых рук о политической ситуации в Украине и ходе Конституционной реформы. И все же, как сообщила представитель Еврокомиссии Кристиан Хоманн, приоритет на переговорах будет предоставлен дискуссиям относительно нового соглашения между Украиной и ЕС, пользу от которого, по словам Хоманн, должны почувствовать все украинские граждане: "Главной составляющей нового усиленного соглашения должна стать свободная торговля. Это откроет европейский рынок для украинских товаров и наоборот и будет способствовать росту благополучия украинцев. Но это еще отдаленная перспектива, поскольку переговоры продолжаются ", - отметила Хоманн.