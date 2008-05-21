БЮТ: Портнов же не обижается на ”наезды” Секретариата Ющенко

Народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН называет субъективным прогноз депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Романа ЗВАРИЧА о низкой вероятности поддержки депутатами от НУ-НС кандидатуры Андрея ПОРТНОВА на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КОЖЕМЯКИН сообщил журналистам перед началом заседания Совета коалиции.

Депутат сказал, что на этом заседании планируется обсудить вопрос освобождения Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ и назначения на эту должность представителя БЮТ А.ПОРТНОВА. Также члены Совета коалиции планируют обсудить инициированный БЮТ законопроект о ликвидации депутатских льгот и некоторые другие вопросы.

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, что “Наша Украина”, как заявил Р.ЗВАРИЧ, вряд ли поддержит кандидатуру А.ПОРТНОВА на должность руководителя ФГИУ, А.КОЖЕМЯКИН сказал, что это субъективная точка зрения Р.ЗВАРИЧА. При этом он напомнил, что со стороны Секретариата Президента также неоднократно раздавались “наезды” на А.ПОРТНОВА. “Он же не обижается”, - отметил А.КОЖЕМЯКИН, добавив, что вопрос назначения А.ПОРТНОВА дискуссионный.

В то же время А.КОЖЕМЯКИН подчеркнул, что БЮТ не готов даже обсуждать вопрос о выдвижении другой компромиссной фигуры на должность руководителя ФГИУ.

Отвечая на вопрос журналистов, не приведет ли этот спор к расколу коалиции, депутат ответил, что длительность работы коалиции зависит от способности депутатов двух фракций договариваться между собой.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед началом заседания Совета коалиции Р.ЗВАРИЧ заявил, что считает очень маловероятной поддержку кандидатуры представителя БЮТ А.ПОРТНОВА на должность председателя ФГИУ депутатами от «Нашей Украины».