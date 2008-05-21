НУ-НС не отдаст Портнову должность после грубого ”наезда” на Ющенко

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Роман ЗВАРИЧ считает очень маловероятной поддержку кандидатуры представителя БЮТ Андрея ПОРТНОВА на должность председателя ФГИУ депутатами от «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед началом заседания Совета коалиции, отвечая на вопрос, чего он ожидает от сегодняшнего заседания, в частности, от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

По убеждению Р.ЗВАРИЧА, премьер будет в очередной раз призывать к единству коалиции. «Я ожидаю, что премьер-министр четко очертила круг вопросов, по которым есть недоразумения», - сказал Р.ЗВАРИЧ, добавив, что в откровенном разговоре можно будет віработать общую позицию.

Говоря о возможности поддержки предложенной БЮТ кандидатуры на должность руководителя ФГИУ, Р.ЗВАРИЧ сказал, что у кандидата, «который в грубой форме «наезжает» на фактически лидера нашего блока Президента Украины», не повышаются шансы получить поддержку.

Р.ЗВАРИЧ добавил, что лично ему будет очень трудно найти какие-то аргументы для своих коллег из фракции, чтобы их убедить.