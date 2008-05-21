Янукович созывает экстренное заседание теневого правительства
17:58, 21 мая 2008Политика
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Планируются брифинги министров
22 мая в 14.30 под председательством Виктора ЯНУКОВИЧА состоится экстренное заседание оппозиционного правительства.
Об этом сообщает официальный сайт Партии регионов.
Члены оппозиционного правительства рассмотрят вопросы о неудовлетворительном состоянии финансирования Кабинетом министров Украины программ стимулирования развития регионов, а также о ситуации в Киеве и негативных социально-экономических последствиях проведения досрочных выборов киевского городского председателя и Киевского городского совета.
Планируются брифинги министров оппозиционного правительства для представителей СМИ.
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