Янукович созывает экстренное заседание теневого правительства

17:58, 21 мая 2008
Политика
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Планируются брифинги министров

22 мая в 14.30 под председательством Виктора ЯНУКОВИЧА состоится экстренное заседание оппозиционного правительства.

Об этом сообщает официальный сайт Партии регионов.

Члены оппозиционного правительства рассмотрят вопросы о неудовлетворительном состоянии финансирования Кабинетом министров Украины программ стимулирования развития регионов, а также о ситуации в Киеве и негативных социально-экономических последствиях проведения досрочных выборов киевского городского председателя и Киевского городского совета.

Планируются брифинги министров оппозиционного правительства для представителей СМИ.

 

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