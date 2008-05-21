Тимошенко уверена, что Украина выиграет все суды против "Татнефти"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что Украина выиграет все суды по иску ОАО «Татнефть», поданного на сумму более 1,1 миллиарда долларов в связи с, как заявляют в ОАО, «захватом перерабатывающего предприятия "Укртатнафта".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

«Я думаю, что все суды, которые касаются этого вопроса, Украина выиграет потому, что у нас есть внутренние судебные решения. Это не решения правительства, а решения всех инстанций судов Украины», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО

Она отметила, что для международного рассмотрения все украинские суды, от первой до последней инстанции, смогут предоставить «свои аргументированные решения». «Думаю, что Украина имеет очень надежную правовую позицию в этом вопросе», - подчеркнула премьер-министр.

Напомним, российская компания "Татнефть" 21 мая предъявила иск властям Украины на сумму более 1,1 миллиарда долларов "в связи с захватом перерабатывающего предприятия "Укртатнафта".

Иск направлен согласно Арбитражному регламенту Комиссии по международной торговле при ООН.

"Основанием для подачи иска послужило нарушение соглашения о поощрении и взаимозащите инвестиций, подписанного между Украиной и Россией. Иск подается в связи с захватом предприятия в октябре 2007 года и потерей российскими акционерами возможности управлять предприятием", - отметил источник в "Татнефти".

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО «Татнефть»), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».