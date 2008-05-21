ГПУ возбудила уголовное дело против экс-заместителя главы СБУ Сацюка

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя СБУ, который занимал этот пост в 2004 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, дело возбуждено согласно ч. 2 ст. 423 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление военным служебным лицом служебным положением, повлекшем тяжелые последствия).

Как установлено проверкой, проведенной Службой безопасности Украины, 2 июля 2004 года первым заместителем председателя СБУ было выдано распоряжение, которым, вопреки требованиям законодательства, обязаны начальники региональных органов и Финансово-экономического управления СБ Украины открыть текущие счета для хранения средств, изъятых у правонарушителей, в одном из коммерческих банков.

Во исполнение этого распоряжения, в указанный банк было переведено 43,7 млн. грн., которые находились в нем 5 месяцев. По условиям заключенных договоров это финансовое учреждение насчитывало на остаток средств только 1% годовых, в то время, когда предыдущие договоры с другими банками предусматривали начисление от 2% до 5% годовых.

По оценкам специалистов Контрольно-ревизионной инспекции Аппарата председателя СБУ, в результате такого ухудшения условий размещения средств государству причинен ущерб в виде недополучения специальным фондом государственного бюджета Украины 128 тыс. грн.

Проведение досудебного следствия по делу поручено военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Розыск бывшего первого заместителя председателя СБУ подразделениями МВД Украины, Службы безопасности Украины и Национального центрального бюро Интерпола в Украине продолжается.

Как известно, в 2004 году в должности первого заместителя председателя СБУ находился Владимир САЦЮК.