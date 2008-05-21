Донецкий горсовет взял на себя полномочия парламента - Оробец

Народный депутат Украины, член политической партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ убеждена, что решение городской власти Донецка об ограничении функционирования украинского языка в школах и детских садах грубо нарушает Основной Закон Украины, в соответствии с которым порядок применения языков определяется исключительно законом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

«Принимая данное решение, горсовет вышел далеко за пределы собственной компетенции, взял на себя полномочия парламента, который имеет исключительное конституционное право определять порядок применения языков», – сказала Л.ОРОБЕЦ.

«Как фиговыми листьями депутаты прикрываются положениями Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Однако в Хартии речь идет исключительно о языках, которые применяют намного меньше людей, нежели государственный”, - отметила она.

По ее убеждению, между тем, русскому языку в Донецке вымирание не угрожает.

“Не случайно Закон Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств» среди 13 языков национальных меньшинств, требующих сейчас в Украине защиты, русский не указывает – на нем де-факто в Донецке разговаривает подавляющее большинство», - заметила депутат.

В то же время, по мнению Л.ОРОБЕЦ, городская власть предоставила «медвежью услугу» и русскоязычному населению региона – донецкой молодежи отныне значительно тяжелее будет адаптироваться к требованиям высших учебных заведений в Украине, работодателей и т. п.

Не меньшую проблему народный депутат видит и в возможных последствиях подобного шага – общественном возмущении, нарушении общественного и межэтнического мира, следовательно, призывает местную ячейку Партии регионов использовать свое влияние в городе ради пересмотра депутатами горсовета беспрецедентного решения, которое искусственно провоцирует межэтнические противостояние.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 мая сессия Донецкого городского совета выступила против планового увеличения украиноязычных школ в городе.

«Для удовлетворения нужд населения Донецка в получении образования на родном языке не допустить: планового увеличения числа учеников, обучаемых на украинском языке, расширения сети украиноязычных школ и классов; планового увеличения детских дошкольных учреждений и групп с украинским языком обучения», говорится в решении.

Депутат горсовета Татьяна МАРМАЗОВА, которая занимается вопросами образования, заявила, что «это решение никак образом не означает запрещение развития сети школ с украинским языком обучения».