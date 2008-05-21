Тимошенко сегодня не пойдет к Ющенко (дополнено)

Встреча, которая планировалась сегодня в Секретариате Президента при участии главы государства Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и лидеров парламентских фракций в 15.00, отменена Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.

В то же время премьер-министр сообщила, что планирует обратиться к Президенту с просьбой провести такую встречу.

Комментируя информацию о подписании членами Кабмина письма к В.ЮЩЕНКО с просьбой о встрече, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Никаких решений Кабмин не принимал направлять письма".

"Единственное, - добавила она, - мы будем предлагать Президенту, чтобы все-таки провести встречу совместную между правительством и Президентом. И обязательно снять все вопросы, которые вызывают сегодня дискуссию".

Как сообщал УНИАН, по словам министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО, на сегодняшнем заседании Кабмина было подписано письмо к Президенту, в котором члены Кабинета министров просят В.ЮЩЕНКО о встрече "тет-а-тет" для обсуждения работы правительства.

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который подписал это письмо, в комментарии УНИАН отметил, что «с нашей точки зрения Президент не владеет всей полнотой информации о деятельности правительства, часто она доходит до него в искаженном виде».