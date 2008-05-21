Тимошенко надеется выиграть суд у "камикадзе" из Vаncо

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО исключает возможность международных исков и штрафных санкций к Украине в связи с ее односторонним выходом из соглашения с американской компанией Vаncо о совместном распределении продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«То, что произошло с Vаncо, все понимают, что там произошло. Никаких не будет исков и никаких штрафных санкций. А даже если какие-то камикадзе на основе таких незаконных действий обратятся в какой-либо международный суд, Украина не просто это выиграет, а выиграет очень сильно все эти споры», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также отметила, что сегодня правительство единогласно поддержало решение о выходе из соглашения. «Я очень ценю единство правительства. Мы приняли все необходимые решения для защиты национальных интересов, приняли единогласно», - подчеркнула она.

При этом глава правительства сообщила, что в ближайшее время все решения, касающиеся ситуации вокруг Vаncо будут опубликованы на правительством портале.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

19 мая первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что правительство не намерено менять позицию в отношении компании Vanсо.

Между тем Генеральная прокуратура Украины вынесла протест к Минприроды относительно неправомерного приказа об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании «Венко Прикерченская ЛТД». Этим документом остановлено действие приказа Минприроды с обязательством его отменить.

В то же время сегодня, 21 мая, Кабинет министров на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.