Каким украинцы хотят видеть свое государство (соцопрос)

58% украинцев и в будущем хотят видеть Украину унитарным государством.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования “Территориально-административное устройство Украины”, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина, которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.

В то же время, согласно результатам исследования, 22% опрошенных хотели бы, чтобы в государстве был федеральное устройство.

Наибольшее количество сторонников федерального устройства проживает не только в Донецкой области, где их 51%, и в Крыму (33%), но и на Галичине, где за федеральное устройство выступают 31% опрошенных.

Как отмечают организаторы исследования, свою ориентацию на федерацию галичане, как и крымчане и жители Донбасса, мотивируют национальными и социально-экономическими особенностями регионов, а также необходимостью бороться со злоупотреблениями центральной власти.

Поддержку унитарному устройству государства люди выражают в первую очередь потому, что боятся распада Украины, а также в связи с недееспособностью местной власти выполнять свои функции. О неумении местной власти руководить чаще других говорят жители Крыма.

Опрос проводился с 15 по 30 апреля 2008 года в 129 населенных пунктах Украины (63 города и 66 сел), всего были опрошены 2006 респондентов, погрешность репрезентативности не превышает 2,2%.