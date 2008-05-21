Тимошенко советуют прислушаться к критике Европы

Народный депутат Украины, член политической партии “Единый Центр” Виктор ТОПОЛОВ считает, что Украина за короткое время осуществила ощутимый рывок в направлении интеграции в мировую экономику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

«Об этом свидетельствует и вступление в ВТО, и проведение у нас собрания руководителей ЕБРР, и Энергетический саммит, который откроется в Киеве завтра. Украина имеет все шансы решить за счет этого ряд своих экономических проблем, но для этого нужна эффективная работа правительства, которой пока еще не видно», - сказал В.ТОПОЛОВ.

Он напомнил, что президент ЕБРР Жан ЛЕМЬЕР во время визита в Украину на этой неделе указал на те же проблемы развития Украины, на которые в течение последних месяцев указывает Президент Виктор ЮЩЕНКО.

«Кроме инфляции, это касается реформ в агропромышленном секторе, программы энергосбережения, админвмешательства в экономику”, - сказал В.ТОПОЛОВ, отметив: “Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО должна была бы прислушиваться к критике европейцев и вместо того, чтобы делать акцент на политических вопросах, сосредоточиться на текущей кропотливой работе в правительстве».