СБУ вызвала Медведчука на беседу

Служба безопасности Украины вызвала гражданина Виктора МЕДВЕДЧУКА для дачи объяснений относительно использования во время избирательной кампании в Киеве избирательной технологии «Вавилон».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила заместитель руководитель пресс-центра СБУ Лада САФОНОВА.

Как сообщал УНИАН, 19 мая временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Службой безопасности задокументировано 35 случаев подкупа избирателей и раскрыта схема подкупа избирателей под названием «Вавилон», которая является разработкой российских политтехнологов.

20 мая руководитель пресс-центра СБУ Л.САФОНОВА сообщила, что на протяжении последнего времени СБУ предотвратила организацию применения технологии «Вавилон» в Деснянском и Днепровском районах столицы. Также по результатам принятых СБУ мер не допущено создание только в Деснянском районе 114 т.н. рабочих участков, на которых должны были работать 1 тыс. 140 «бригадиров» с целью организации применения этой коррупционной схемы.