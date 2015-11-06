Фракция "Батькивщина" покинула сессионный зал ВР

Как передает корреспондент УНИАН, как только начался час вопросов к правительству, эта фракция покинула сессионный зал.

Как известно, в "Батькивщине" заявили, что фракция не будет принимать участия в заседаниях ВР, пока народный депутат Андрей Тетерук (фракция "Народный фронт") не сложит с себя депутатские полномочия.

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В свою очередь Тетерук заявил, что он не видит оснований для этого. Однако он выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами по расследованию инцидента 5 ноября между ним и народным депутатом от "Батькивщины" Александрой Кужель.