Валентина Семенюк: Тимошенко должна открыть тюрьму при Кабмине

Подготовка приватизации стратегических объектов идет по правилам приватизации киосков... Я такая женщина капризная, что когда у коллеги в ВР есть такой же костюм, как у меня, то я его не одеваю... На вопросы УНИАН ответила председатель Фонда госимущества Валентина Семенюк. Валентина Петровна, конкурс по продаже Одесского припортового завода перенесен на неопределенный срок. Вы считаете это своей победой? Нет... Я уже заявляла, что требую от Тимошенко полностью выполнить решение РНБО и указы Президента о запрете продажи Одесского припортового завода и отменить незаконную продажу этого объекта.

Заявления о каком-то “неопределенном сроке”, на который перенесен конкурс по продаже ОПЗ, свидетельствуют о том, что Тимошенко и ее окружение будут предпринимать еще попытки нелегально продать завод. И это будет происходить через незаконные поручения Тимошенко, даже без решений правительства, – она будет прикрываться судебными решениями, которые она умеет "добывать".

Я понимаю, что манипуляции – это единственное, что умеет хорошо делать Юлия Владимировна, но манипулировать на таком уровне, когда речь идет о судьбе сверхприбыльного объекта, который среди других составляет основу национальной безопасности страны, – это позорно.

Назначенный правительством и.о. Портнов утверждает, что относительно ОПЗ вроде бы существуют теневые договоренности с Главой государства о том, чтобы изменить на предприятии менеджмент, который без приватизации в теневом режиме будет обеспечивать доходами определенные властные круги. Вас Портнов упоминает как инструмент тех договоренностей... На ОПЗ руководитель – Горбатко, который работает там тридцать семь лет. Какие там схемы? 450 млн. – дивиденды и налоги ежегодно, колоссальный соцпакет. Это и является примером эффективного управления государства. И Фонд – орган управления для ОПЗ.

В СМИ прошла информация, очень похожая на пиар, о том, что Вы якобы заложили свою квартиру, чтобы выплатить деньги центральному аппарату Фонда. Какой была сумма? В каком это было банке? Портнов и его команда несколько раз пытались изъять в электронном варианте систему бухгалтерии, платежки на коммунальные услуги и сами зарплатные начисления. И когда мы увидели, что трижды посылаем и Госказначейство документы на проплату коммунальных платежей и получение зарплаты, а из Госказначества нам пишут, что неправильно оформлены документы, а затем звонят по телефону, что приедьте и получите зарплату только под подпись Портнова, – я поняла, что это ход, чтобы провести легализацию его подписи. Чтобы 20 мая состоялся так называемый “конкурс” по продаже ОПЗ.

Если мы получим зарплату под его подпись, то там потом никто не будет разбираться, какая там стояла печать – Кабмина или Фонда. Все – подпись легализуется...

Знаю, были попытки взять у работников Фонда хотя бы распечатки платежных поручений, но работники Фонда их не дали. Портнов и команда хотели взять платежные поручения опять же, чтобы их подписал господин Портнов, и заверить печатью Кабмина, хотя казначейство не имеет права выдавать деньги таким образом. И вчера они рассчитывали подменить наши платежки печатью Кабмина. Потому что когда я обратилась в казначейство с просьбой показать, по каким платежкам – моим или портновским – вы даете нам зарплату, ответ мы не получили.

Если бы мы получили зарплату и там бы стояла печать Кабмина и подпись Портнова, – то 20 числа торги можно было бы провести и они были бы узаконены. Взять зарплату – это узаконить аферы Тимошенко.

Документ о криминальной ответственности за невыплату зарплаты мне еще не приходил, это может произойти 4 июня.

Я прекрасно понимаю, что все это подведено под день аванса. Поэтому я собрала трудовой коллектив Фонда, рассказала, какая ситуация, и спросила, сколько каждому нужно зарплаты.

Официальные начисления зарплаты сотрудникам Фонда составляют миллион двести сорок три тысячи гривен. Я обратилась к одному из банков, чтобы взять кредит лично на себя под квартиру. Конечно, варианты рассматривала разные. Но, я благодарю коллектив, они сказали: “Валентина Петровна, мы потерпим”.

Я не могу сказать, в каком банке я заказала кредит, потому что не хочу, чтобы банкир имел неприятности. Но, поверьте, что под мое имя мне всегда дадут деньги.

Кстати, у меня уже есть опыт: я помогала своему брату в девяностых вытягивать хозяйство в районе, которым он руководил, именно благодаря таким кредитам. И все у нас вышло. Сегодня это успешное коллективное хозяйство.

А как вообще ведется хоть какая-то работа: печать у Вас, доступа к счетам Вы не имеете, карточки образцов подписей заверены правительственной печатью и оформлены письменным поручением премьер-министра на Портнова?.. Все оригиналы свидетельств – о регистрации учреждения, о регистрации в центральном статистическом управлении, об уплате налогов, о выпуске газеты – находятся у меня. Главная печать, штампики – всего двадцать восемь – у нас в аппарате под жестким контролем. Печати у Портнова нет. Когда он зашел в Фонд, я сразу же предупредила МВД и разрешительную систему, что печать у нас есть и другой никто не имеет права выдавать. Потому он все заверяет печатями Кабинета министров. Образцы подписей, которые они переутверждают, – предмет для изучения правоохранительными органами.

Премьер-министр не имеет никакого отношения к счетам Фонда, к печати. Если казначейство заблокировало счета по поручению премьера, то пусть оно отвечает перед законом.

Когда пришел сюда господин Портнов вместе с Тимошенко, им нужно было прежде всего захватить электронную систему учета имущества, им была нужна база данных имущества.

Но я сказала: я не держусь за должность, но пока не будет официального решения Верховной Рады, не будет составлена специальная комиссия, пока не придет Счетная палата, пока не будет составлен акт принял-сдал, я власти такими набегами не сдам. До меня растащили 78% имущества. Мне пришлось долго разгребать это болото, и сейчас, если я не сделаю здесь акта приема-передачи, то все грехи повесят на меня.

А меня как социалиста выгодно дискредитировать. Сейчас уже социалистов в парламенте нет, измену уже на нас не повесишь. И я хочу научить всех, кто приходит к власти, – власть не может быть прерванной, необходима ее преемственность...

Недавно было заседание СНБО. Я не вникаю в тонкости, как добывалась лицензия на продажу шельфа Черного моря на добычу газа. Но главное, приехал тогда премьер-министр, состоялся конкурс, все зафиксировано на пленке. Выиграл тот или иной конкурсант. При Януковиче уже получили документы и оформили лицензию. И теперь приходит Тимошенко и забирает лицензию у иностранной компании... Это и внутри страны не допустимо – применять силовые варианты, заниматься рейдерством. А по нормам международного права это вообще безобразие, так делать нельзя! Это же иностранная компания...

С ней нужно поступать исключительно с правовой точки зрения, через решение суда.

У нас, скажем, через систему Интернет проходит сорок три тысячи договоров аренды. В пять вечера система срабатывает – кто заплатил за аренду, кто не заплатил. Если не заплатил, то я иду в суд и только по суду заставляю заплатить штраф или пеню.

Если завтра международная компания пойдет в суд в Страсбурге, то я вам хочу сказать, что нам не хватит всего месторождения, чтобы рассчитаться за нарушение прав...

Когда я пришла сюда, у нас были арестованы самолеты, корабли, контейнеры. А теперь через суды все возвращают. Пусть это годы... Потому приватизация должна быть взвешенной. Я же категорически выступала против Криворожстали...

У меня там работают близкие друзья, и, может, Вам как социалистке интересно будет: там людям квартиры дают, а увольняя работника, по сто тысяч гривен выплачивают... Прошу назвать хоть одного украинского капиталиста, на чьем предприятии такой социальный пакет? А у меня – постоянные жалобы от работников за нарушение условий труда..

Когда условия конкурса разработал ФГУ, то мы написали, что уголь должен покупаться на территории Украины. А что делает господин Миталл (иностранный владелец Криворожстали. – Авт.)? Покупает уголь в Польше, возит сюда вагонами, а отсюда полусырец – металл гонит на Польшу. Кто потерял? Наши шахтеры.

Так вот, возвращаясь к лицензии на шельф. Сегодня в правительстве заседает Тимошенко, в Фонде – Семенюк, а компания будет судиться с государством. И деньги будут идти из государственного бюджета. Потому власти следует научиться оставлять должности, передавая при этом акты: принял-сдал. И для иностранных компаний нет разницы, какой там был премьер или председатель ФГУ.

Ко мне, кстати, поступают документы, писульки, копии поручений, подписанные Тимошенко без входных подписей (показывает поручение. – Авт.). Кроме того, посмотрите реквизиты этой бумаги, которая поступила от Портнова: Киев, улица Грушевского, ФГУ Украины (адрес Кабинета министров, а не ФГУ. – Авт.)... Понимаете, это же поддельный документ. ФГУ Украины по такому адресу ни в ЕДРПУ, ни в налоговой не зарегистрирован, это, извините, бланк неустановленного образца.

Они там с Тимошенко переписываются, и на этом вся их деятельность... И это такая работа Юлии Владимировны с 2005 года. Я об этом знала, они копии поручений дают, у себя в исходной корреспонденции нигде не регистрируют, оригинала нет, а тебе прислали по факсу. Так кто сядет в тюрьму – тот, кто послал такое поручение, тот ли, кто его выполняет? Это называется основание. Может, там и подписи не ее, а факсимиле.

Да, я во время ее первого премьерства не завизировала документы о приватизации спиртной отрасли, продаже винницкого завода “Кристалл”, урановых шахт. Потому что на это все присылались поручения, по которым Фонд работать не может...

В начале февраля Виктор Ющенко создал группу, которая должна была сформировать концепцию приватизации и синхронизировать виденье этого процесса Президентом и премьером. Но никто с февраля не слышал о презентации ни одной концепции, за полгода никаких поступлений от приватизации нет. И создается впечатление, что Виктор Андреевич просто блокирует приватизационные планы правительства? Относительно поступлений от приватизации... В декабре месяцы, когда к власти пришла Юлия Владимировна, было постановление о том, чтобы остановить приватизацию на биржах. Она, с одной стороны, говорит, что не выполняются план, с другой – сама остановила приватизацию.

ФГУ – не орган исполнительной власти, он является органом со специальным статусом. Рабочая группа работала из СНБО, наработала свои предложения, они изложены в решениях и в указе Президента. Там было поручено разработать программу, изменить законодательство, принять концепцию. ФГУ разработал и послал в Кабмин соответствующий документ. За эту работу отвечает правительство. Все, что касалось ФГУ, мы сделали. Документы находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Программа приватизации не менялась с 2000 года. Она действует до принятия новой. Подготовка приватизации объектов стратегического назначения идет по правилам приватизации киосков. Потому было решение СНБО, в котором сказано, что этого делать нельзя.

Кстати, план приватизации ни разу не выполнялся, и моих предшественников никто не критиковал, никто с них не спрашивал. Сегодня же продажу имущества превратили в панацею от всех бед. Этим хотят закрыть все дыры. А что, экономика, не работает? ФГУ учитывает объекты, а управляют отраслевые министерства. А если они неэффективно управляют, то пусть премьер-министр спросит у них. У меня на учете 538 объектов с корпоративными правами, и из них всего 240, где пакет государственной собственности составляет 50 процентов и больше. Это объекты, которые или готовятся к приватизации, или находятся в стадии предпродажной подготовки, или запрещенные к приватизации. У меня – мизер, все остальные – отраслевые предприятия. Как управляют, так и получают.

Мне каждый новый министр пишет письма: покажите, сколько у меня имущества. Да чего ты мне пишешь? У тебя департамент. У тебя электронная система. У меня вся база данных, как по отраслевому принципу, так и по территориальному. Министерство в своей системе может войти в базу данных своего имущества. Руководи, подбирай менеджеров...

Вы присутствовали в Верховной Раде, когда Президент должен был зачитывать свое послание. Ожидали там, где обычно толчется пресса... Скажите, для чего Вам было слушать выступление Виктора Ющенко? Он еще вас потом, вспоминаю, в щечку поцеловал... У вас нежные отношения с Президентом? У меня было официальное приглашение на сессию Верховной Рады. Верховная Рада за меня голосовала. И председатель ВР всегда посылает мне приглашение на такие события.

Я пришла, дернула двери сессионного зала – они закрыты. Пришла, как раз когда должно было начинаться заседание. Естественно, что я зашла в кабинет Яценюка. Потому, когда сказали, что Президент будет выступать перед прессой, я осталась.

Я пришла в Верховную Раду депутатом-мажоритарщиком в 1994 году, я принимала Конституцию, все законы, в том числе закон о выборах, благодаря которому депутаты там сидят...

А с Виктором Андреевичем у меня были всегда нормальные отношения. Я стояла на Майдане, когда приезжал председатель Социнтерна. Мы тогда надели ему оранжевый шарфик. Виктор Андреевич говорит: а чего же вы сами оранжевые шарфики не надели? А я говорю: Виктор Андреевич, я такая женщина капризная, что когда увижу, что у коллеги в парламенте такой же костюм, как у меня, я его не одеваю. У меня своя символика. И мы вас как физическое лицо поддержали. С Виктором Андреевичем у меня хорошие отношения, если что-то нужно уточнить, он может набрать меня по мобильному. И у меня такие же деловые отношения были с Януковичем, и с Ехануровым. У меня в начале и с Тимошенко были такие же отношения. Но когда она попробовала мной порулить такими бумажечками, я сказала: я такое делать не буду.

Выглядит так, что один власть предержащий блокирует приватизацию, а другой – пытается захватить институт, чтобы иметь возможность проводить приватизацию? И насколько Вас устраивает отведенная вам в этой войне роль? Не кажется ли Вам, что Вас используют, чтобы остановить Юлию Тимошенко? Я всем говорила, в политике нет любви и нелюбви, потому что от одного до другого - один шаг. Я помню, как на Майдане мы сначала не хотели поддерживать Ющенко, потому что не были подписаны соглашения в письменной форме. Тогда нам кричали: геть! А затем, когда Ющенко подписал соглашение, а мы вышли на сцену Майдана, то все кричали: ура! Интервал от любви до нелюбви – одни сутки.

Я социалистка, представительница партии, которая имеет идеологическая основу. Сегодняшняя ситуация связана с тем, что я многое сделала. И всегда будет кто-то неудовлетворенный приватизацией, и ФГУ будет под пристальным присмотром. Но я сделала инвентаризацию имущества, все идет под аудио- и видеозаписью. У меня в Фонде все документы подписывает цепь служащих, юристов, моих заместителей.

Юлии Владимировне осталось открыть тюрьму при Кабмине. Потому что она и прокурор, и судья, по ее логике, не коррупционеры - только дети.

Я не стою между Тимошенко и Президентом, я возглавляю институт, у которого есть конституционная определенность. ФГУ, Антимонопольный комитет, НБУ, Счетная палата, КС – это все институты со специальным статусом, которые связывают три ветви власти. Я действую, придерживаясь Конституции, постановлений Кабмина, распоряжений правительства, указов и распоряжений Президента, а не таких вот писулек.

Когда я назначалась на эту должность, это было предложение и Президента, и Тимошенко, и я честно работаю. Если хотят меня уволить, то, то пусть уволят по закону. Потому что если не будет цивилизованной сдачи портфелей, то от государства ничего не останется. Потому что это не собственность БЮТ, это собственность украинского народа. И ею так распоряжаться нельзя.

Разговаривала Лана Самохвалова