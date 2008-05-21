Кабмин решил выйти из соглашения с Vanсo о распределении продукции

Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам.

«Указ Президента является нескрываемым свидетельством коррупции высоких должностных лиц, которым Президент хочет заставить правительство вернуть компании Vanco лицензию на разработку шельфов Черного моря. Это была одна из самых масштабных схем, которая была реализована в Украине. Кабинет министров сейчас принял решение в одностороннем порядке выходить из подписанного соглашения с Vanco, несмотря на крышевание и попытки использовать Генеральную прокуратуру, которая после совещания у Президента подала протест на решение правительства об отмене лицензии», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом первый вице-премьер сослался на положение Конституции Украины, согласно которому граждане не обязаны выполнять преступные решения. А.ТУРЧИНОВ считает, что возвращение лицензии на разработку стратегических запасов газа оффшорной компании является прямым преступлением.

«Я надеюсь, что и американская сторона проведет расследование коррупционной схемы, благодаря которой заставляли американскую компанию выступать в роли посредника, прикрывая теневые экономические интересы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, в 2006 р. Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля этого года Минприроды поручило Государственной геологической службе аннулировать лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

12 мая премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Vanco планирует продать право на использование недр Черного моря, возможно, «Газпрому».

19 мая премьер заявила, что инициирует международное расследование по факту незаконной приватизации шельфов Черного моря. В то же время глава правительства не уточнила, в какие международные структуры правительство намерено обратиться с просьбой о международном расследовании. «Я обратилась в международные организации, которые расследуют преступления в энергетической сфере, для того чтобы провели расследование, как у Украины забрали шельфы и хотели уничтожить энергетическую независимость страны», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

20 мая Генеральная прокуратура вынесла протест к Министерству охраны окружающей природной среды Украины относительно приказа об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании Vanco Prickerchenska Ltd.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании Межведомственной рабочей группы по изучению вопросов соблюдения законодательства при заключении и выполнении Соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanco. Группу возглавила секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА.