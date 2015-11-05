Кабмин утвердил положение о Национальной полиции

Кабинет министров Украины утвердил положение о Национальной полиции.

Соответствующее постановление от 28 октября 2015 г. № 877 опубликовано на Правительственном портале.

Согласно положению, "Национальная полиция является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра внутренних дел и реализует государственную политику в сферах обеспечения охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности".

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"Основными задачами Национальной полиции являются: 1) реализация государственной политики в сферах обеспечения охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности, поддержания общественной безопасности и порядка; 2) внесение на рассмотрение министра внутренних дел предложений по обеспечению формирования государственной политики в указанных сферах; 3) оказание в пределах, определенных законом, услуг по помощи лицам, которые по личным, экономическим, социальным причинам или вследствие чрезвычайных ситуаций нуждаются в такой помощи", - говорится также в документе.

Предельная численность полицейских, государственных служащих и сотрудников Национальной полиции (кроме полиции охраны) утверждается Кабинетом министров Украины.

Структура центрального органа управления и территориальных органов Национальной полиции, смета Национальной полиции утверждаются председателем Национальной полиции по согласованию с министром внутренних дел.

Данное постановление вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины “О Национальной полиции”.