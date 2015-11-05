ГПУ: Суд над Лукаш может пройти уже завтра, ее везут к следователю

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления спецрасследований Сергей Горбатюк.

Он напомнил, что ГПУ осуществляет расследование производства по подозрению в совершении преступления по статье 191 ч 5 УК, то есть завладение средствами госбюджета, находясь на должности министра юстиции. Позднее Лукаш была объявлена в розыск, поскольку не было установлено место его пребывания.

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"СБУ сегодня сообщила, что они задержали Елену Лукаш. В настоящее время ее доставляют к следователю", - отметил Горбатюк и добавил, что у следователя ей будет сообщено о подозрении.

"Скорее всего, завтра суд будет выбирать Лукаш меру пресечения", - также сказал Горбатюк.

Он не уточнил, где именно была задержана Лукаш и при каких обстоятельствах, отметив, что всю эту информацию им должно предоставить СБУ.