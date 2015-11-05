Президент Украины и глава МВФ провели телефонный разговор

Об этом сообщает пресс-служба глав государства.

Отмечается, что Кристин Лагард поздравила президента Украины с успешным проведением местных выборов 25 октября.

Порошенко, в свою очередь, выразил благодарность Международному валютному фонду за постоянную поддержку нашего государства.

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"Собеседники обсудили ход реформ в Украине, в частности налоговую, и борьбу с коррупцией и скоординировали усилия по выполнению условий программы МВФ", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард готова остаться на второй пятилетний срок на этой должности.