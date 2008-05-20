Кандидат Шпакович не снимал Катеринчука с выборов

Кандидат на должность Киевского городского председателя Владимир ШПАКОВИЧ опровергает заявление другого кандидата – Николая КАТЕРИНЧУКА о том, что добивался в судебном порядке его снятия с выборов городского председателя.

8 мая этого года пресс-служба Николая Катеринчука распространила сообщение, которое, в частности, было опубликовано и на сайте УНИАН под заглавием “Катеринчук: семьдесят-какой-то там кандидат в мэры обратился в суд”. В нем речь шла о том, что “окружной административный суд Киева не удовлетворил исковое требование кандидата на должность Киевского городского председателя Владимира ШПАКОВИЧА относительно снятия с выборов в столице Николая КАТЕРИНЧУКА”

По данным пресс-службы, соответствующее решение было обнародовано во время судебного заседания.

„Я не исключаю, что семдесят-какой-то там кандидат на должность мэра обратился в суд, чтобы снять меня с выборов по указанию действующей киевской власти", - заявил М.КАТЕРИНЧУК. При этом он отметил, что исковое заявление "просто не могло быть удовлетворено, поскольку истец даже не предоставил суду значимых фактов нарушений избирательного законодательства с моей стороны, а в судебном заседании были объявлены исключительно предположения, что отображено в судебном решении".

По словам М.КАТЕРИНЧУКА, так и непонятно, в каких именно нарушениях его, как кандидата, пытались обвинять.

„Но невзирая на все я рад, что подобные действия совершаются по отношению ко мне, что дает мне возможность окончательно пролить свет, и через суд также, на безумное давление, которое совершают по отношению ко мне”, - прибавил М.КАТЕРИНЧУК.

В свою очередь, Владимир ШПАКОВИЧ заявляет, что суд просто не мог “оставить без удовлетворения ”его исковое заявление “относительно снятия с выборов в столице Николая КАТЕРИНЧУКА”, поскольку “такого искового требования никто не заявлял”.

“Предметом моего иска к М.КАТЕРИНЧУКУ стало размещение его предвыборной агитации на маршрутных такси, что запрещено законом. На судебном заседании представитель М.КАТЕРИНЧУКА утверждал, что последний не имеет к этому никакого отношения, а кто разместил эти агитационные материалы – ему неизвестно. В Киевскую городскую ТИК образцы этой агитационной продукции, которые все мы видим на общественном транспорте, не предоставлялись, - объясняет ШПАКОВИЧ. - Следовательно, остаются такие факты: Владимир ШПАКОВИЧ не пытался снять Николая КАТЕРИНЧУКА с выборов, а пытался лишь признать незаконным размещение портретов кандидата, за которого “будет не стыдно”, на автобусах и удержаться в дальнейшем от такого способа агитации. Суд не удовлетворил иск В.ШПАКОВИЧА, поскольку не удалось установить, что М.Катеринчук имеет отношение к своим портретам на маршрутных автобусах.

Теперь кандидат М.КАТЕРИНЧУК рассказывает, что “семдесят-какой-то там кандидат” пытался снять его с выборов. Напомним, по специальности М.КАТЕРИНЧУК – юрист. Подпись на многих его агитационных материалах сообщает, что за “такого мэра не будет стыдно!”