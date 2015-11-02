Британия начала строительство постоянной военной базы в Бахрейне

23:07, 02 ноября 2015
Политика
735 0

Великобритания начала строительство постоянной военной базы на Ближнем Востоке. Это первый подобный объект британцев в этом регионе с 1971 года.

британия / abnews.ru

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

База военно-морских сил Британии будет расположена в порту Мина-Салман в Бахрейне и создается для поддержки развертывания Королевского флота в Персидском заливе.

"Присутствие ВМС Британии в Бахрейне гарантирует в будущем обеспечение нашего постоянного присутствия на востоке. Новый объект позволит Британии работать с нашими союзниками по укреплению стабильности в Персидском заливе и за его пределами", - сказал глава МИД Британии Филип Хаммонд.

Читайте такжеВ Британии назвали действия РФ в Сирии "классической асимметричной войной"

Бахрейн подвергается жесткой критике из-за ситуации с соблюдением в стране прав человека, но, по словам Хаммонда, Великобритания помогает странам Персидского залива меняться.

Бахрейн выделил 23 миллиона долларов на строительство базы, тогда как Британия будет оплачивать эксплуатационные расходы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter