Британия начала строительство постоянной военной базы в Бахрейне

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

База военно-морских сил Британии будет расположена в порту Мина-Салман в Бахрейне и создается для поддержки развертывания Королевского флота в Персидском заливе.

"Присутствие ВМС Британии в Бахрейне гарантирует в будущем обеспечение нашего постоянного присутствия на востоке. Новый объект позволит Британии работать с нашими союзниками по укреплению стабильности в Персидском заливе и за его пределами", - сказал глава МИД Британии Филип Хаммонд.

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Бахрейн подвергается жесткой критике из-за ситуации с соблюдением в стране прав человека, но, по словам Хаммонда, Великобритания помогает странам Персидского залива меняться.

Бахрейн выделил 23 миллиона долларов на строительство базы, тогда как Британия будет оплачивать эксплуатационные расходы.