УКРОП предупреждает, что власть готовит провокации во время митинга возле Рады 3 ноября

Об этом говорится в заявлении "Украинского объединения патриотов – УКРОП".

"Украинское объединение патриотов" еще раз подчеркивает свою приверженность к исключительно мирным и политическим методам борьбы с прогнившей коррупционной системой, обанкротившимся режимом и его главарями. Мы в самой жесткой форме выступаем против масштабного наступления, который начат на права и свободы граждан, против установления диктатуры, против реванша пятой колонны врага Украины Путина, которая заключила союз с предателями национальных интересов на высших государственных постах страны", - говорится в заявлении.

Читайте такжеУКРОП созывает патриотов на митинг против репрессий

В партии убеждены, что "широкий общественно-политический фронт борьбы с предателями и узурпаторами позволит народу Украины отстранить от власти продажных и вороватых чинуш, которые дорвались до нее, – но без сползания страны в хаос мятежей и бунтов. Революцию Достоинства все еще можно завершить бескровно – на основе нового и справедливого общественного договора".

"Мы обращаемся к порядочным сотрудникам правоохранительных органов, честных патриотов в новой полиции с просьбой обеспечить общественный порядок во время митинга возле Верховной Рады. Мы уверены, что вы сможете защитить граждан, которые придут выразить протест против двойных стандартов правосудия, дискредитации реформ и лживой политики. Убеждены, что вы сами разделяете народное возмущение относительно того, что паразиты и казнокрады во власти продолжают уничтожать страну. Мы предупреждаем провокаторов о неминуемой ответственности в случае, если в результате их преступного сговора пострадают граждане Украины – с какой бы стороны разделительного барьера они завтра не находились", - подчеркнули в заявлении.