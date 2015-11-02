Корбан заявил, что его похитили, вывезли на вертолете "как сепаратиста" и не предъявили обвинений
17:29, 02 ноября 2015Политика
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Лидер партии «УКРОП» Геннадий Корбан заявляет, что его похитили, вывезли на вертолете и не предъявили никаких обвинений.
Cначала Корбана доставили в Полтаву / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в зале судебных заседаний в Чернигове.
"Меня выкрали и вывезли на вертолете как сепаратиста", - заявил Корбан.
Он отметил, что сначала его доставили в Полтаву, а потом на машине в Киев.
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При этом, отвечая на вопрос об обвинениях, Корбан заявил, что "мне никто ничего не предъявлял. Я не получил ни одного документа".
Корбан сообщил, что следствие не сообщило, в чем его подозревают.
Он утверждает, что с адвокатом он виделся только один раз в Киеве.
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