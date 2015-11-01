В УКРОПе намерены известить о политическом преследовании международные органы – нардеп

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат "Украинского объединения патриотов – УКРОП" Виталий Куприй в связи с обысками, а также задержанием лидера Укропа Геннадия Корбана.

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"Я работаю сейчас над тем, чтобы во все компетентные органы были направлены заявления о политическом преследовании партии "УКРОП". С другой стороны, очевидно, что настало время действовать и более решительно!"– заявил Куприй.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предъявили каких-либо документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.