ГПУ отказалась разглашать местонахождение задержанного Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.

«Господин Корбан в безопасном месте. Он у нас. У правоохранителей. Он находится в качестве задержанного. Сейчас решается вопрос о дальнейшем его процессуальном статусе. Он в безопасном месте. Все с ним в порядке, но само место его расположения, мы пока разглашать не будем», - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета "УКРОП" Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". Во время задержания они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.