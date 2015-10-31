В СБУ пока не комментируют информацию о задержании лидера партии "УКРОП" Корбана

10:20, 31 октября 2015
Политика
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В Службе безопасности Украины пока не комментируют информацию о задержании лидера партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадия Корбана.

Геннадій Корбан / УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Согласно сообщению, в настоящее время в Днепропетровске СБУ совместно с прокуратурой проводит широкомасштабную спецоперацию.

В чем она заключается, в СБУ пока не уточняют и обещают рассказать подробности позже.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной организации партии “УКРОП”, сегодня СБУ задержала Корбана.

Спецслужбы проводят обыски у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан.

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