В СБУ пока не комментируют информацию о задержании лидера партии "УКРОП" Корбана
10:20, 31 октября 2015Политика
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В Службе безопасности Украины пока не комментируют информацию о задержании лидера партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадия Корбана.
Геннадий Корбан / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
Согласно сообщению, в настоящее время в Днепропетровске СБУ совместно с прокуратурой проводит широкомасштабную спецоперацию.
В чем она заключается, в СБУ пока не уточняют и обещают рассказать подробности позже.
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Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной организации партии “УКРОП”, сегодня СБУ задержала Корбана.
Спецслужбы проводят обыски у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан.
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