Охендовский отреагировал на голодовку Усенко-Черной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Охендовский сказал на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов относительно Усенко-Черной, Охендовский подтвердил информацию об объявлении ею голодовки.

"Действительно, подобная информация подтверждается. Я не имел возможности поговорить с ней лично сегодня по телефону, поскольку она находится в больнице, и в то время, когда я звонил, как раз выполнялись соответствующие медицинские процедуры", - сказал он.

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В то же время, Охендовский добавил, что от близкого к Усенко-Черной человека получил подтверждение этой информации.

"Это как раз и есть одно из проявлений того давления, которому подвергаются члены Центральной избирательной комиссии, всегда занимая законную позицию при голосовании за те или иные варианты решений Центральной избирательной комиссии", - сказал председатель ЦИК.