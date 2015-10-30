В Полтавской области в первом туре избрали мэров 5 городов

Об этом УНИАН сообщили в территориальных избирательных комиссиях соответствующих городов.

Так, согласно результатам обработки 100% протоколов, на выборах в Миргороде с 56,28% голосов избирателей победил действующий мэр Сергей Соломаха, который баллотировался от "БПП "Солидарность".

Мэром Гадяча стал кандидат от "БПП "Солидарность", первый заместитель мэра города Владимир Нестеренко, набравший 33,38% голосов избирателей.

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Мэром Зинькова с 94,8% голосов переизбран самовыдвиженец Сергей Максименко.

Первый заместитель мэра Комсомольска, самовыдвиженец Дмитрий Быков стал мэром города, набрав 48% голосов избирателей.

В Хороле мэром избран частный предприниматель Сергей Волошин, который баллотировался от ВО "Батькивщина" и выиграл на выборах с результатом 29,5% голосов.

Кроме того, согласно официальным данным ЦИК, в Кременчуге Полтавской области во второй тур выборов проходят два вице-мэра города Виталий Малецкий и Виктор Калашник.