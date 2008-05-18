Колонны крымских татар прошли, скандируя ”Аллах акбар”...

В Симферополе прошел всекрымский траурный митинг по случаю Дня памяти жертв депортации 1944 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в траурной акции, по оценкам журналистов, приняли участие до 10 тысяч человек. Милиция называет другие цифры – 7,5-8 тыс. человек, в Меджлисе крымских татар заявили, что на митинг собралось до 30 тыс. человек.

Колонны крымских татар, собираясь на митинг, прошли по центральным улицам Симферополя, скандируя «Аллах акбар!». Митинг проходил под флагами Украины и крымскотатарского народа, многие флаги были с траурными черными лентами. Митингующие держали в руках транспаранты с надписями: «Геноцид продолжается!», «Восстановить государственность крымских татар», «Требуем вернуть наше имущество!» и т.д.

Перед собравшимися выступили представители Меджлиса, крымского правительства, Представительства Президента Украины в Крыму и др. В митинге на этот раз не принимал участие лидер Меджлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ – он находится в Брюсселе, на Ассамблее непредставленных народов и наций.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой заявили, что «катастрофические последствия преступной депортации 18 мая 1944 года и десятилетий насильственного удержания крымскотатарского народа в местах изгнания не устранены и по сегодняшний день». «Процесс возвращения крымскотатарского народа на свою Родину не завершен, наши семьи разделены, десятки тысяч крымских татар все еще находятся против своей воли в местах депортации. Украинское государство и страны-члены СНГ не только самоустранились от выполнения ранее взятых обязательств по содействию в возвращении на свои земли ранее депортированных крымских татар и их потомков, но и создают новые препятствия на пути их возвращения, - говорится в резолюции. - Не может быть никакого оправдания власти, не принявшей за 17 лет независимости Украины ни одного закона, направленного на восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав крымскотатарского народа. Дальнейшее игнорирование руководством Украины и значительной частью украинских политиков законных интересов и прав крымскотатарского народа является прямым вызовом, декларируемым принципам демократии и справедливости, что должны быть заложены в основу строительства независимой и демократической Украины».

В комментарии журналистам первый заместитель председателя Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ заявил, что «украинский политикум не в состоянии в сегодняшней ситуации комплексно подходить к решению крымскотатарской проблемы». В связи с этим участники Всекрымского траурного митинга призвали специализированные институты Организации Объединенных Наций, Совета Европы и Европейского Союза направить своих полномочных представителей «с целью оказания эффективной помощи в принятии Украинским государством решений, направленных на полное восстановление прав крымскотатарского народа».

Справка УНИАН. В мае 1944 года тогдашний руководитель СССР Иосиф Сталин подписал подготовленное НКВД постановление «О выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР». Крымских татар обвинили в сотрудничестве с фашистами. Выселение крымских татар началось утром 18 мая 1944 года и было завершено к вечеру 20 мая. По разным данным, от 180 тыс. до 190 тыс. крымских татар были выселены с территории полуострова.

Помимо крымских татар, из Крыма выселили представителей других народов: в начале войны, в 1941 году – крымских немцев; в 1944 году - армян, болгар и греков.

Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х – в начале 1990-х годов. Важную роль в юридическом оформлении этого процесса сыграла Декларация Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав». В 1991 году были приняты законы «О реабилитации жертв политических репрессий» и «О реабилитации репрессированных народов».

С 1993 года 18 мая отмечается в Крыму как День памяти жертв депортации. Сейчас население Крыма составляет более 1,9 млн., из них более 260 тысяч - крымские татары.