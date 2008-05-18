НУ-НС готов загладить вину перед БЮТ

На пленарном заседании во вторник, 20 мая, члены фракции НУНС готовы проголосовать за третий законопроект правительственного антиинфляционного пакета, для принятия которого не хватило голосов в пятницу.

Так в субботу прокомментировал корреспонденту УНИАН в Одессе председатель фракции «Наша Украина – Народная самооборона» НУНС Вячеслав КИРИЛЕНКО «сбой» в исполнении внутрикоалиционных договоренностей между БЮТ и НУНС относительно одобрения парламентским большинством пакета антиинфляционных законов.

«Мы не расцениваем произошедшее как непоправимый факт», - сказал лидер НУНС.

В то же время он отметил, что «этих трех законопроектов для преодоления инфляционных процессов в стране маловато. Ключевым должен быть законопроект о внесении изменений в Госбюджет-2008, который откорректировать его доходную и расходную части, дать новый макропрогноз инфляции, дефицита бюджета и всех параметров, которые при этом определяются. Другими словами, это должна быть долгосрочная официальная программа деятельности правительства на 2008 год”.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что «эту позицию по поручению политсовета партии и фракции НУНС выразил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, которая заключается в том, чтобы правительство на ближайшем заседании приняло изменения к Госбюджету-2008 и передало их на утверждение парламента».

Он заверил, что члены фракции НУНС готовы принять участие в специальном заседании Кабмина, на котором можно произвести и принять с участием заинтересованных сторон комплекс антиинфляционных мероприятий.

«Правительству и парламентской коалиции целесообразно создать специальную переговорную группу из представителей всех фракций, которая на протяжении нескольких дней сможет наработать рецепты, как сделать невозможным повторение внутрикоалиционного кризиса, - отметил лидер НУНС. - С таким подходом состоянием на 17 мая вроде бы согласились все. Я убежден, что при наличии обоюдной доброй воли внутрикоалиционный кризис будет развязан».

Относительно позиции НУНС, подытожил В.КИРИЛЕНКО, то «мы и в дальнейшем остаемся сторонниками коалиции демократических сил и другой коалиции, невзирая на последние недружные шаги со стороны БЮТ, не видим».