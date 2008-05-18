НУ-НС готов загладить вину перед БЮТ
Кириленко комментирует сбой
На пленарном заседании во вторник, 20 мая, члены фракции НУНС готовы проголосовать за третий законопроект правительственного антиинфляционного пакета, для принятия которого не хватило голосов в пятницу.
Так в субботу прокомментировал корреспонденту УНИАН в Одессе председатель фракции «Наша Украина – Народная самооборона» НУНС Вячеслав КИРИЛЕНКО «сбой» в исполнении внутрикоалиционных договоренностей между БЮТ и НУНС относительно одобрения парламентским большинством пакета антиинфляционных законов.
«Мы не расцениваем произошедшее как непоправимый факт», - сказал лидер НУНС.
В то же время он отметил, что «этих трех законопроектов для преодоления инфляционных процессов в стране маловато. Ключевым должен быть законопроект о внесении изменений в Госбюджет-2008, который откорректировать его доходную и расходную части, дать новый макропрогноз инфляции, дефицита бюджета и всех параметров, которые при этом определяются. Другими словами, это должна быть долгосрочная официальная программа деятельности правительства на 2008 год”.
В.КИРИЛЕНКО напомнил, что «эту позицию по поручению политсовета партии и фракции НУНС выразил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, которая заключается в том, чтобы правительство на ближайшем заседании приняло изменения к Госбюджету-2008 и передало их на утверждение парламента».
Он заверил, что члены фракции НУНС готовы принять участие в специальном заседании Кабмина, на котором можно произвести и принять с участием заинтересованных сторон комплекс антиинфляционных мероприятий.
«Правительству и парламентской коалиции целесообразно создать специальную переговорную группу из представителей всех фракций, которая на протяжении нескольких дней сможет наработать рецепты, как сделать невозможным повторение внутрикоалиционного кризиса, - отметил лидер НУНС. - С таким подходом состоянием на 17 мая вроде бы согласились все. Я убежден, что при наличии обоюдной доброй воли внутрикоалиционный кризис будет развязан».
Относительно позиции НУНС, подытожил В.КИРИЛЕНКО, то «мы и в дальнейшем остаемся сторонниками коалиции демократических сил и другой коалиции, невзирая на последние недружные шаги со стороны БЮТ, не видим».