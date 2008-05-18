Кириленко советует Тимошенко, когда продавать ОПЗ

Председатель партии «Народный Союз - Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что приватизацию Одесского припортового завода следовало бы осуществить после утверждения Государственной программы приватизации. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции в зале Одесского дворца моряков, комментируя заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о намерении провести во вторник, 20 мая, «самую прозрачную приватизацию за все последние 17 лет» ОПЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению В.КИРИЛЕНКО, сперва должна быть разработана Кабинетом министров и утверждена Верховной Радой Государственная программа приватизации, затем одобрены парламентом изменения в Госбюджет-2008, в том числе прозрачное использование средств, полученных от приватизации. «Выполнить все эти процедуры необходимо с одной целью: чтобы не повторить ошибок, допущенных ранее при приватизации крупных промышленных объектов, - подчеркнул лидер НСНУ.

В.КИРИЛЕНКО также акцентировал, что «пока в Фонде госимущества Украины не преодолено двоевластие, проводить приватизацию припортового завода вряд ли целесообразно. Любой крупный инвестор должен быть уверен, что процесс приватизации будет проведен безукоризненно и не станет предметом дальнейших судебных разбирательств».

Отвечая на вопросы журналистов, лидер НУНС также заявил, что возглавляемая им фракция в Верховной Раде «не будет инициировать досрочных выборов мэров крупных городов Украины, за исключением Киева и Харькова». Перевыборы мэра и членов Киевсовета, напомнил он, «были частью предвыборных обязательств, взятых на себя его политической силой. То же самое касается Харькова, однако процесс перевыборов в этом городе осложняется позицией Партии регионов, которая выступает против проведения здесь досрочных выборов мэра».

В.КИРИЛЕНКО сообщил, что прибыл в Одессу для встречи и обмена мнениями с партийным активом региона по текущим вопросам внутрипартийной жизни.